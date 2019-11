Autonomia: Carfagna, 'non sia medaglietta da campagna elettorale'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - “L’autonomia non può essere una medaglietta da appendersi al petto per farsene vanto in campagna elettorale. Sulla legge quadro proposta dal ministro Boccia serve una riflessione approfondita, condotta in Parlamento, senza strozzature e improvvisazioni”. Lo afferma Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

“La direzione indicata nel testo -aggiunge- può anche essere corretta, rivolta a tutelare tutte le Regioni, comprese quelle meridionali. Ma abbiamo il sospetto che l’approssimarsi delle elezioni in Emilia-Romagna sia l’unico motivo che la sinistra trova per accelerare improvvisamente su una riforma così delicata, che non può ridursi a un emendamento alla manovra, su cui metteranno la fiducia. Il governo porti il testo in Parlamento, ne discuta con tutte le forze politiche e non sfugga al confronto. Per quanto ci riguarda, noi garantiamo la nostra disponibilità per un dibattito senza preclusioni”.