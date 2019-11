Venezia: referendum separazione di Mestre, risultati in tempo reale

Venezia, 29 nov. (Adnkronos) - In occasione del Referendum di domenica per la separazione di Mestre dal centro storico e le isole, il sito web del Comune di Venezia, con la collaborazione del Servizio elettorale e di Venis, offrirà i dati di affluenza e di voto in tempo reale. Inoltre la comunicazione dei dati (affluenza e risultati) dai seggi avverrà attraverso una WebApp che registrerà automaticamente le informazioni provenienti dai presidenti di seggio.

Il Data Center del Comune di Venezia ospita tutti i server e i database coinvolti: sono 10 server virtuali e 4 basi di dati differenti e interconnessi tra loro. I servizi vengono pubblicati attraverso un sistema di bilanciamento esposto su Internet con accessi in fibra ottica a 1 + 1 Gbps. Tutte le sedi comunali coinvolte sono collegate in rete in fibra ottica ad alta velocità. A partire dalle ore 23 di domenica 1 dicembre i dati relativi ai seggi del Comune di Venezia saranno pubblicati in tempo reale sul sito istituzionale www.comune.venezia.it