Autonomia: Gruppo Zaia, Legge quadro, per noi nulla di nuovo, ci interessa l'intesa (2)

(Adnkronos) - "Anche perché sappiamo bene che i Veneti sono capaci da soli di prodursi ricchezza, darne allo Stato Centrale per assicurare ‘sussidiarietà’ ad altri e ancora essere in grado di garantirsi autonomamente i servizi necessari per vivere e lavorare bene. Sia chiaro, però, che proprio per questo motivo, siamo stanchi di ‘mantenere’ gli Amministratori incapaci e spreconi; al Nord, al Sud, a Est, a Ovest. Il Ministro Boccia chiarisca bene il punto in cui si parla di ‘applicazione del costo storico’ che sembra abbia quasi più l'aspetto di una clausola di salvaguardia, e poi aspettiamo la firma dell'Intesa prima di aver fatto tutti i capelli bianchi in testa; e non ne molleremo una, delle 23 materie già più volte richieste”, avverte.

“Il mio grazie, personale da cittadina veneta e istituzionale da rappresentante del popolo veneto - conclude la Capogruppo Rizzotto - va innanzitutto al nostro Governatore Luca Zaia, il quale sta tenacemente giocando i supplementari di una partita già ampiamente vinta, solo per galanteria e pazienza verso altri giocatori inadempienti e pressapochisti; subito dopo i ringraziamenti vanno all'ex Ministro per le Autonomie, Erika Stafani, che ha supportato la nostra squadra in questa partita e sopportato tutti i veti ed i falli a gamba tesa compiuti dal Movimento 5 Stelle. Ora, ripeto, Governo e Parlamento facciano lestamente la loro parte”.