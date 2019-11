Mafia: pm Cardella, 'si ipotizzò che al momento dell'esplosione agenda Borsellino andò perduta'

Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - "Una delle ipotesi prese in considerazione" dopo la strage di via D'Amelio "era che l'agenda rossa di Paolo Borsellino potesse essere andata perduta nel momento dell'esplosione". A spiegarlo in aula, deponendo al processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio a Caltanissetta è il procuratore generale di Perugia Fausto Cardella, che nel 1992 era stato distaccato alla Procura di Caltanissetta per indagare sulla strage in cui fu ucciso Paolo Borsellino, insieme con cinque agenti della scorta "Ma -aggiunge il magistrato rispondendo alle domande del Procuratore aggiunto Gabriele Paci - sembrò tra le ipotesi quella meno plausibile".