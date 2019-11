Lavoro: Durigon, 'crescita zero, paese in crisi ma aumento occupati con Quota 100'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "I dati Istat sono la migliore risposta ai detrattori di Quota100 e a chi ha ancora il coraggio di affermare che andrebbe abolita". Ad affermarlo in una nota è il deputato della Lega Claudio Durigon.

"Ancora una volta - sottolinea - viene confermato il trend dell’aumento degli occupati che da gennaio sono 217mila e, guarda caso, tra Ape social, opzione donna e lavoratori andati in pensione grazie a Quota100 si superano 230 mila unità. Come si può negare che questi dati positivi non siano ascrivibili in gran parte proprio a Quota 100? I grandi studiosi dell’Ocse e tutti i professoroni che vorrebbero abolire l’unica misura concreta a favore dei lavoratori lo vadano a dire agli oltre 200 mila italiani che finalmente hanno trovato un’occupazione. C’è chi parla da dietro una scrivania e chi preferisce lavorare per dare risposte concrete a tutto il mondo del lavoro", conclude l'esponente della Lega.