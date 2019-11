Mafia: pm Cardella, 'dopo strage non fu mai fatto verbale sequestro borsa Borsellino'

Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - Subito dopo la strage Borsellino la borsa del giudice venne prelevata e portata in Questura "ma non fu mai fatto un verbale del sequestro della borsa". A rivelarlo oggi in aula è il Procuratore generale di Perugia Fausto Cardella, che nel 1992 faceva parte del pool di magistrati di Caltanissetta che indagavano sulla strage di Via D'Amelio tra cui anche Ilda Boccassini. "La collega Boccassini si rese conto subito che c'era una situazione da sanare perché non c'era un verbale di sequestro della borsa del giudice Borsellino - spiega Fausto Cardella rispondendo alle domande del Procuratore aggiunto Gabriele Paci - ricordo che lo chiedemmo all'allora dirigente della Squadra mobile Arnaldo La Barbera e lui ci disse: 'Io me la sono trovata, onestamente non so come ci sia arrivata'. Quindi scoprimmo che non fu mai fatto un verbale di sequestro e in quel momento non ci fu una spiegazione diversa. A quel punto la Boccassini disse 'Dobbiamo vedere subito' e fui incaricato di andare a Palermo. Allora andai a Palermo e fu fatto questo verbale".