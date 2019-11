Industria: Barbagallo, 'nuova Iri? con privati situazione non migliore'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Hanno demonizzato per anni la presenza dello Stato nell’economia a cominciare dall’Iri fino alla Cassa per il mezzogiorno E' vero che sono diventati strumenti corruttivi e che questi sono stati prodotti dalla politica. Ma poi quando gli asset sono stati venduti ai privati non mi pare che la situazione corruttiva sia migliorata". Così il leader Uil Carmelo Barbagallo a margine di un convegno risponde a chi gli chiedeva se fosse favorevole ad un ritorno all’Iri come auspicato dal ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli.

"Prima eravamo il terzo paese produttivo al mondo oggi siamo arretrati, ultimi in Europa. Cerchiamo di capire cosa dobbiamo fare: abbiamo bisogno di rilancio economico. Perché Francia e Germania possono avere il 15% di presenza dello Stato in economia e noi ci facciamo ballare in testa da parte della multinazionale in Italia?", si chiede.