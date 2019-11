Ex ilva: Barbagallo, 'noi fermi su accordo 2018, no esuberi e 6mln ton. acciaio anno'

Roma, 29 nov. (Adnkronos) - "Fino adesso hanno fatto fuoco e fiamme adesso vediamo di capire cosa succederà: noi restiamo fermi sull’accordo che hanno fatto 10 mesi fa senza esuberi che si paventano ora né siamo disponibili a sopportare altre impostazioni che non siano quelle per cui una acciaieria che ha prodotto il miglior acciaio di Europa abbia una produzione annua superiore a 6 milioni di tonnellate all’anno altrimenti si andrà in perdita e saranno costretti a venderla per forza". Così il leader Uil, Carmelo Barbagallo fa in punto sulla situazione dell’ex Ilva a margine di un convegno sul mediterraneo del futuro.