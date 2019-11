Mafia: depistaggio Borsellino, depositati dvd con trascrizioni intercettazioni Scarantino

Caltanissetta, 29 nov. (Adnkronos) - La Procura di Caltanissetta ha depositato presso la segreteria le trascrizioni delle intercettazioni dell'ex pentito Vincenzo Scarantino nel periodo in cui l'ex 'picciotto' della Guadagna aveva iniziato a collaborare con la giustizia, nel 1995. Si tratta di dvd contenenti le intercettazioni del falso pentito. Lo ha annunciato a inizio udienza del processo sul depistaggio sulla strage di via D'Amelio il procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci. Alla sbarra tre poliziotti: Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, accusati di concorso in calunnia aggravata. La documentazione è quella pervenuta dalla Dda di Messina che indaga su due magistrati, Annamaria Palma e Carmelo Petralia, accusati di calunnia aggravata. "La documentazione - ha detto Paci - riguarda i nastri delle trascrizioni e intercettazioni a Vincenzo Scarantino a San Bartolomeo a mare (Imperia)".