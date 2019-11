Sardine: Salvini, 'evviva chi canta 'Bella ciao' ma sono piazze contro'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Io adoro la partecipazione. Evviva chi canta 'Bella Ciao', 'Romagna mia' o De Andrè ma io la vedo in modo diverso, io non vado in piazza contro qualcuno, queste piazze invece sono contro Salvini e la Lega". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4.