Autostrade: Salvini a Di Maio, 'Lega difeso Benetton? è una bugia'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "E' una bugia e se fossi più volgare direi che è una cazzata. Noi non abbiamo mai detto: 'Non si tolga mai la concessione'. Ma abbiamo sempre detto che chi sbaglia, paga. Le competenze in questi anni le hanno avute tutte i 5 Stelle con Di Maio al Mise, Toninelli alle Infrastrutture e Conte a palazzo Chigi. Quindi le cose sono due: se non hanno ancora revocato la concessione o sono incapaci oppure non possono farlo". Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. "Io vengo qui la settimana prossima con Di Maio per confrontarmi su questo e ha detto una bugia, si scusa".