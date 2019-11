Clima: Friday for Future, 'Sardine con noi piazza domani a Roma'**

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Le Sardine saranno con noi domani in piazza per il Friday for Future ma solo alla manifestazione di Roma, nelle altre città ci sono state adesioni singole". Lo dice Luca Sardo di Friday for Future Italia all'Adnkronos. "Solo a Roma sono riusciti a fare una riunione, si sono confrontati e hanno deciso di aderire. Io sono di Torino e qui domani, ad esempio, ci saranno sicuramente adesioni singole di aderenti alle Sardine anche perchè hanno più volte pubblicato sulla loro pagina Facebook il volantino di Friday for Future domani a Torino".