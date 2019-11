Fondazione Open: Librandi, 'soldi per 'comprarmi' seggio? ma se ero già deputato'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Quel finanziamento a Open per 'comprarmi' il seggio? Io ho fatto per 8 anni il consigliere comunale e poi per 5 anni sono stato deputato. Io ero già deputato non avevo bisogno di comprarmi un bel niente...". Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all'Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open.

Questa vicenda sarà un danno per Italia Viva? "Da un lato la mette in evidenza, dall'altro se uno non ha la possibilità di spiegarla bene, può essere un danno. Noi siamo con la magistratura nel senso che i controlli devono essere fatti. Certo, le perquisizioni all'alba... comunque siamo fiduciosi nelle forze dell'ordine".