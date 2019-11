Fondazione Open: Librandi, 'c'è chi compra barca o quadro, io finanzio politica in cui credo'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "No non son pentito per niente perche ho condiviso un progetto con Renzi e andrò vanti a condividerlo". Lo dice Gianfranco Librandi di Italia Viva all'Adnkronos in merito al finanziamento di 800mila euro alla Fondazione Open.

"Un imprenditore puà decidere di comprare una barca o un'opera d'arte. Io credo nel Paese e credo che sia un cosa importante per cui lottare e dato che negli ultimi anni la situazione è complicata e difficile per gli imprenditori che chiedono stabilità alla politica e l'unico che questa stabilità l'ha garantita, almeno nella XVII legislatura, è stato Matteo Renzi. Quindi sto con lui e condivido il suo progetto".