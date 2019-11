Manovra: Meloni, 'aliquota 3% per colossi web è ridicola'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "L’aliquota unica al 3% sui colossi del web è ridicola, è un’idiozia, è una vergogna. Se si vogliono tassare adeguatamente i giganti di internet e combattere l'elusione fiscale, l’unica strada percorribile è quella di imporre una tassazione proporzionata al loro volume d'affari, certificato dal numero di accessi sulle loro piattaforme". Lo dice Giorgia Meloni di Fdi.

"Non possiamo più tollerare che mentre le imprese italiane vengono spremute come limoni, le multinazionali del web continuino a lucrare indisturbate senza contribuire. Fratelli d'Italia ha formalizzato questa proposta in un articolato emendamento alla manovra di bilancio: speriamo possa essere discusso e approvato. Anche di questo parleremo domenica prossima 1° dicembre, dalle ore 10.00, al teatro EuropAuditorium di Bologna per l'evento 'L’Italia che pensa in grande'".