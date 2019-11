Berloni Group: decisa messa in liquidazione azienda

Roma, 28 nov. - (Adnkronos) - Berloni Group ha deciso la messa in liquidazione dell’azienda, leader nella fabbricazione di cucine made in Italy. La decisione presa a maggioranza (con il voto contrario della famiglia), apprende l'Adnkronos, è stata assunta nell'assemblea che si è tenuta oggi a Roma. Dal 2014 il controllo della società è stato ceduto a soci taiwanesi, che hanno investito fin qui circa 40 milioni di euro mentre la famiglia Berloni ha mantenuto una partecipazione di minoranza, con Roberto Berloni fin qui amministratore delegato. Nonostante questo la società ha chiuso in perdita gli ultimi esercizi.

Oggi la decisione di mettere in liquidazione l'azienda con la nomina di Alessandro Meloncelli, esperto di ristrutturazioni aziendali, in qualità di liquidatore, sempre secondo quanto apprende l'Adnkronos.