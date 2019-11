Banche: Fabi, 'su contratto Abi ancora lontana da richieste sindacati'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Oggi siamo entrati nella fase più importante della trattativa per il nuovo contratto di lavoro dei bancari. L’Abi ha presentato un documento su alcuni argomenti: politiche commerciali, lavoro a tempo parziale, unioni civili, flessibilità individuali e per esigenze di cura, genitorialità, malattia, diritti. Rispetto alla piattaforma dei lavoratori, abbiamo riscontrato una sostanziale apertura, ma la proposta dell’Abi è ancora troppo lontana dalla richiesta del sindacato. Nell’incontro del prossimo 12 dicembre, ci aspettiamo dettagli e documenti sulla parte economica, sull’area contrattuale, su diritti e tutele, sull’articolo 18. In quella sede, capiremo se ci saranno le condizioni per la volata finale". Così in una nota il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, dopo l’incontro di oggi tra le organizzazioni sindacali e l’Abi per il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro dei bancari