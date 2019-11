Quirinale: Mattarella riceve delegazione convegno con Sioi e Ngic

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale una delegazione di partecipanti al XIX incontro di Alto livello sul tema 'Libertà dalla violenza: pace, sicurezza e prevenzione dei conflitti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile', organizzato dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (Sioi) e dal Centro Internazionale Nizami Ganjavi (Ngic). Si legge in una nota de Quirinale.

Dopo gli interventi del Presidente della Sioi, Franco Frattini, e dei Co-Presidenti del Ngic, Vaira Vīķe-Freiberga e Ismail Serageldin, il presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.