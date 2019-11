Agricoltura, Bellanova: 'Lavorare per conquistare fiducia agricoltori'

Roma, 28 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Dobbiamo lavorare e conquistare la fiducia anche degli agricoltori e lavorare su strumenti che devono essere sempre più nella credibilità da parte degli agricoltori". Lo ha detto all'Adnkronos/Labitalia il ministro delle Politiche agricole e forestali, Teresa Bellanova a margine del convegno internazionale 'La gestione del rischio nella Pac post-2020: proposte e fabbisogni del territorio', organizzato dall'Ismea, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN) 2014-2020. "E' evidente - ha spiegato - che non assicurarsi se non c'è uno strumento alternativo significa andare incontro, in alcuni casi, alla cessazione dell'attività aziendale".

"Si sta facendo - ha sottolineato il ministro - un lavoro di approfondimento e spero che nei prossimi mesi potremmo ragionare su una revisione, anche più complessiva, degli strumenti che attualmente sono in essere".