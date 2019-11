In 2018 raccolta giochi oltre 106 mld, 82% restituito in vincite

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Nel 2018 la raccolta di gioco si è attestata a oltre 106 miliardi di euro in prodotti di gioco regolamentati, dei quali oltre l’82% è stato restituito in vincite, determinando una spesa complessiva dei giocatori di 18,9 miliardi. E' quanto emerge dal primo rapporto sul gioco pubblico in Italia presentato da Acadi-Confcommercio.

L’offerta legale è costituita: dai prodotti lotteries (il Lotto, commercializzato da ricevitorie concessionarie e gestito telematicamente; i Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale (Gntn); le lotterie nazionali ed istantanee, prodotte e distribuite in punti vendita), dai prodotti di scommesse sportive, ippiche e su eventi virtuali, dal gioco del bingo in sala, dalle Awp e Vlt (apparecchi da intrattenimento, rispettivamente Amusement With Prizes e Video Lottery Terminal) gestite tramite reti telematiche, dai giochi commercializzati solo sul canale online (poker e skill games; casino games). Tutti i prodotti, ad eccezione dei Gntn, Lotto e Lotterie, sono offerti in concorrenza tra più concessionari.