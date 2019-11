Autostrade: Di Maio, 'io, Grillo e tutto M5S determinati a battaglia su revoca'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Sulla revoca della concessione ad Autostrade non faremo un passo indietro. Tutto il MoVimento 5 Stelle, da me a Beppe Grillo ad ogni singolo eletto e attivista, è determinato in questa battaglia". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb.

"Sono morte 43 persone perché un ponte da un momento all’altro gli è crollato sotto i piedi. Le loro famiglie ancora stanno piangendo. Chiedono giustizia. Noi gliela daremo. Costi quel che costi".