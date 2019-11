Palermo: caso Arata, Miccichè ascoltato dai pm 'Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia'

Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - "Ho ripetuto quello che ho detto in Antimafia regionale. Né una parola in più né una parola in meno di quello che ho dichiarato in Commissione all'Ars". Lo ha detto il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, lasciando la Procura di Palermo dove è stato ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta che vede indagati, tra gli altri, Paolo Arata, l'ex consulente della Lega ed ex deputato di Forza Italia e l'imprenditore Vito Nicastri, 're' dell'eolico. Miccichè è stato sentito per poco meno di due ore dal Procuratore aggiunto Paolo Guido e dal pm Gianluca De Leo.