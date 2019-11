Zappalà (Q8), 'Giovani di Napoli pieni di idee, noi le valutiamo e le implementiamo'

Napoli, 28 nov. - (Adnkronos) - “Energie per Napoli è un progetto ideato e sviluppato da Q8 con lo scopo di avviare e promuovere iniziative a favore del territorio. Abbiamo già iniziato con la campagna di ascolto. Vogliamo dare voce alle giovani energie di Napoli”, così Giuseppe Zappalà, amministratore delegato Kuwait Petroleum Italia, alla presentazione della guida multimediale che valorizza il Museo del Tesoro di San Gennaro, a Napoli.

“I ragazzi e le ragazze di questa città sono pieni di idee. Vogliamo valutare i loro progetti – ha detto Zappalà – e aiutarli a raggiungere gli obiettivi prefissati. È proprio in quest’ottica che insieme con le università napoletane stiamo sondando il terreno per valutare quali progetti implementare”.

“Abbiamo supportato la guida multimediale del Museo del Tesoro di San Gennaro e questo per noi – ha concluso l’amministratore delegato Q8 Italia – è grande motivo di orgoglio perché possiamo aumentare l’utilizzo a tutti i visitatori del museo. Il tesoro di San Gennaro è una icona di Napoli ma per il valore storico artistico e culturale rappresenta un tesoro per tutta l’umanità”.