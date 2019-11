Trasporto aereo: direttore generale Enac Quaranta a riunione Eurocontrol (2)

(Adnkronos) - Nella sua relazione introduttiva, il Direttore Generale Eamonn Brennan ha relazionato i partecipanti sulle attività svolte dai diversi organi e gruppi di governance Eurocontrol, come il Comitato Finanze (Standing Committee on Finance - SCF) e il Comitato che si occupa delle questioni inerenti la fornitura di servizi di navigazione aerea (Air Navigation Service Board – Ansb)

Numerosi i temi trattati oggi, tra cui: gli aspetti di implementazione del Single European Sky Plus, per l’interoperabilità dei sistemi di gestione globale della navigazione aerea; le attività comuni mirate all’ulteriore contenimento dei ritardi aerei; l’incremento del traffico previsto nel prossimo futuro e la necessità di potenziare la capacità aeroportuale per garantire il diritto alla mobilità; esigenza di allineare l’offerta rispetto alla richiesta per tutelare l’efficienza del sistema; l’impegno comune di tutto il settore e programma attuativo per ridurre le emissioni di CO2, anche attraverso lo sviluppo della propulsione elettrica e dei carburanti alternativi nell’ambito dell’aviazione.

Eurocontrol è un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1960 di cui l’Italia fa parte dal 1996. Sono 41 i Paesi membri, oltre la rappresentanza dell’Unione Europea. Eurocontrol, il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, ha un ruolo chiave anche nella gestione di situazioni di crisi che coinvolgono l’aviazione civile e che richiedono coordinamento e decisioni uniformi per tutti gli aderenti.