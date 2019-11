Trasporto aereo: direttore generale Enac Quaranta a riunione Eurocontrol

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Nella sede di Eurocontrol, l’Organizzazione intergovernativa che gestisce la navigazione aerea sui cieli del continente europeo, a Bruxelles, si è svolto oggi, 28 novembre, il 52° incontro del Provisional Council (PC), organo responsabile dell’attuazione della politica generale e dell’implementazione e supervisione degli atti adottati dall’organizzazione.

Per l’Italia hanno partecipato il Direttore Generale dell’Enac, Alessio Quaranta, che in Eurocontrol è anche membro dell’ufficio di Presidenza, e il Direttore Centrale Regolazione Aerea, Fabio Nicolai, oltre che una delegazione composta da rappresentanti dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e dell’Enav.

In apertura di incontro il Direttore Quaranta ha ricevuto da parte di tutto il consesso le congratulazioni all’Italia e all’Enac per l’elezione a Presidente Icao di Salvatore Sciacchitano, già Vice Direttore Generale dell’Enac, che è stato presentato come candidato unico europeo. Sciacchitano per il triennio 2020-2022 sarà il numero uno dell’aviazione civile mondiale.