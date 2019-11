Venezia: nuova acqua alta oggi, picco massimo a 114 cm

Venezia, 28 nov. (Adnkronos) - Nuova acqua alta stamane a Venezia. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – Direzione Polizia locale del Comune di Venezia segnala che la marea ha raggiunto un massimo di 114cm alle ore 10.50 a Punta della Salute Canal Grande, 114cm a Burano alle 11.10 e 113cm a Chioggia alle ore 10.15. Mentre in mare il livello ha raggiunto 117cm. A Venezia questo valore ha comportato un allagamento della superficie viaria cittadina pari a circa il 20% del suolo calpestabile. Per questa sera il Centro prevede un massimo di 100cm alle ore 00:25, e domani 105cm alle 11.15. L’evento di domani dovrebbe essere caratterizzato solo dalla componente di sessa innescata dai fenomeni dei giorni passati.

Questo ulteriore evento fa superare un nuovo record per la marea a Venezia. Sebbene il 2019 non sia ancora finito, la marea ha fatto registrare diversi record storici (analizzando il periodo 1872-2019): 19 eventi mareali maggiori o uguali a 110cm, così tanti non sono mai stati registrati, il secondo anno è stato il 2010 con 18; quest’anno però se ne sono presentati 13 solo nel mese di novembre; 13 eventi mareali maggiori o uguali a 110cm nel mese di novembre non si erano mai registrati, il secondo anno è il 2012 con 7 eventi; 8 eventi mareali maggiori o uguali a 120cm, il secondo anno è stato il 2010 con 7; 6 eventi mareali maggiori o uguali a 130cm, il secondo anno è stato il 2009 con 4.

E, ancora: 4 eventi mareali maggiori o uguali a 140cm, mai negli ultimi 150 anni se ne erano presentati più di due nello stesso anno; tutti e 4 gli eventi si sono presentati nel mese di novembre; 3 eventi mareali maggiori o uguali a 150cm, mai negli ultimi 150 anni se ne era presentato più di uno nello stesso anno. Quest’anno il livello della marea è stato circa 50 ore sopra 1.10m, il secondo anno è stato il 2009 con 46.