Palermo: caso Arata, Micciché in Procura per essere sentito come teste

Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - ll Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè è appena arrivato in Procura a Palermo per essere ascoltato come teste nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto anche Paolo Arata, ex consulente della Lega e il 're' dell'eolico Vito Nicastri. Miccichè viene sentito dal Procuratore aggiunto Paolo Guido e dal pm Gianluca De Leo.