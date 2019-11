Pd: da domani al via a Milano assemblea Base Riformista

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Al via domani alle ore 17 la seconda Assemblea Nazionale di Base Riformista, in programma a Milano presso la Società Umanitaria di via San Barnaba, 48. L’appuntamento organizzato dall’area politica guidata da Lorenzo Guerini e Luca Lotti si concluderà nella giornata di sabato 30 novembre. Si legge in una nota.

Durante la due giorni saranno presenti, oltre a Lotti e Guerini, i parlamentari e i membri del governo di Base riformista e tanti sindaci e amministratori locali.

Questi alcuni degli ospiti che interverranno nel corso delle giornate di domani e sabato: Andrew Adonis (ex Ministro con Tony Blair che oggi guida la più vasta campagna popolare contro la Brexit), Beppe Sala, Antonio De Caro, Dario Nardella, Giorgio Gori, Dario Franceschini, Marco Simoni, Alessandra Ghisleri, Andrea Orlando, Ferruccio Resta e i capigruppo Pd di Senato e Camera Andrea Marcucci e Graziano Delrio.