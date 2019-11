Industria: Patuanelli, 'mercato non risolve tutti i problemi, proteggere tessuto'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "In un mondo globalizzato dobbiamo capire che il sistema Paese ha delle priorità industriali da proteggere. Non possiamo pensare che il mercato risolva tutti i problemi, così come non è immaginabile un intervento dello Stato che si sostituisce al mercato. Viviamo in un momento nel quale il sistema industriale italiano è stretto tra la voglia di conservazione e il desiderio del cambiamento: fare politiche di innovazione in un mondo conservativo è complicato, come lo è al contempo conservare il know-how in un mondo in costante evoluzione". Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.

Per questo, aggiunge il ministro, "occorre trovare un equilibrio attraverso un soggetto pubblico, chiamiamola nuova Iri o come volete voi, capace di evitare shock al sistema produttivo e shock occupazionali. Occorre quindi una protezione del tessuto industriale del Paese, della filiera e dell’indotto di determinati settori. Non perché ci sia bisogno di nazionalizzare, ma perché le sfide che si pongono davanti, anche in termini ambientali, necessitano di un accompagnamento".

In fondo, rileva Patuanelli, "stiamo parlando di questo anche quando la Commissione Ue convince il Parlamento europeo sul Green New Deal scomputato dai vincoli del deficit".