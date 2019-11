Industria: Patuanelli, 'mettere in campo banca pubblica investimenti per sostegno Pmi'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Non fermiamoci solo alle grandi" imprese : "per le piccole e medie occorre mettere in campo una banca pubblica degli investimenti che garantisca un’erogazione del credito più efficace allo scheletro industriale italiano, costituito in particolare da tante micro imprese. A loro dobbiamo guardare offerendo proposte, soluzioni, sostegno". Così in un post su Facebook il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.