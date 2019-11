Sanità: Speranza, 'sciolti nodi per nuovo patto Salute'**

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Una bella notizia. Sciolti i nodi fondamentali per il nuovo patto per la salute 2019/2021 dopo l’incontro tra ministero della Salute, Mef e Regioni. La prossima settimana il nuovo testo andrà in Commissione Salute e Conferenza Stato Regioni. Al lavoro per rafforzare il Servizio Sanitario Nazionale". Lo annuncia il ministro della Salure, Roberto Speranza