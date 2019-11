Trasporto aereo: Fit-Cisl, non solo Alitalia ma settore in crisi (2)

(Adnkronos) - "Ma non basta: questa mensa, all’interno dell’aeroporto di Roma, serviva 1.600 pasti al giorno, cioè le lavoratrici e i lavoratori delle compagnie aeree e dell’indotto che gravitano sull’aeroporto: è chiaro che la qualità delle condizioni di lavoro di queste lavoratrici e lavoratori da più di un anno ormai sono peggiorate notevolmente”, continua la Fit Cisl.

“Ci si chiede – conclude la Fit-Cisl – come si può pensare di dare risposte alla ben più complessa questione Alitalia se da più di un anno non si risolve il problema della mensa di Fiumicino. Questa vicenda fa tornare alla mente inevitabilmente anche il tema degli appalti, perché ci sono appaltatori di Alitalia che, nonostante le proteste del sindacato, applicano il ccnl settore con deroghe in pejus, anche nel caso di questioni serissime come le malattie croniche o recidivanti”.