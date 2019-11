Sanità: Misiani, 'sciolti nodi su Patto per la Salute 2019-21'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Patto per la Salute 2019-2021: dopo l’incontro tra le Regioni e i ministeri della salute e e dell’economia, abbiamo sciolto i nodi fondamentali. La prossima settimana il nuovo testo andrà in commissione salute e in conferenza stato-regioni. Al lavoro per una sanità migliore". Così in un tweet il vice ministro al Mef Antonio Misiani.