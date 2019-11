Fonditalia: oltre 125 mila imprese formate in 10 anni attività (2)

(Adnkronos) - Il Fondo, che in questi dieci anni di attività (2009-2019) è cresciuto costantemente, si conferma il punto di riferimento per le microimprese (da 1 a 9 unità) che costituiscono l’89% delle imprese aderenti, in prevalenza localizzate nel Sud e nelle Isole (66%) e provenienti da settori diversi (Commercio al dettaglio 16%, Costruzioni 14%, Alberghiero e Ristorativo 12%).

L’ammontare delle risorse versate dalle imprese ha raggiunto oltre 89 milioni di euro (al 30 giugno 2019) e il 74% delle imprese aderenti a FondItalia non proviene da altri Fondi. "Quest’ultimo dato - sottolinea Franco - conferma la capacità del Fondo di attrarre una tipologia di imprese inizialmente escluse dal 'Sistema Fondi', che hanno giovato dalla scelta compiuta da Ugl e FederTerziario, di adottare strumenti solidaristici per favorire l’accesso alle risorse per la formazione anche a imprese micro e piccole".

Il profilo medio di chi viene formato è un lavoratore di genere maschile (61%) che lavora al Sud (41%), con età compresa prevalentemente tra i 35 e i 44 anni (29%), in possesso di licenza media (36%) o diploma di scuola media superiore (38%), di cittadinanza italiana (82%). Tra le tematiche più ricorrenti, la formazione 'obbligo di legge', che ha sempre rappresentato lo zoccolo duro, è in decremento (dal 48% al 23%), mentre cresce la formazione legata alla Gestione aziendale, risorse umane, qualità, logistica, e amministrazione. L’aula si conferma la modalità formativa più utilizzata.