Minori: Zampa, 'bambini sereni saranno adulti per Italia migliore'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "La salute e il benessere dei bambini è uno degli obiettivi primari di chi governa e di chi, nella società, si occupa di loro con professionalità e amore. Soltanto se riusciremo a fare crescere bambini sereni, avremo adulti capaci di costruire un’Italia migliore". Lo ha detto la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, intervenendo a Firenze al convegno del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali (Cnoas), 'Persone di età minore e famiglie: prendersi cura di un sistema' durante il Forum Risk Management 2019.

"Gli assistenti sociali sono a fianco delle famiglie in difficoltà perché non si spezzino legami importanti, e hanno un compito di ascolto e intervento perché, in situazioni gravi, si possa passare dal male probabile alla realizzazione del bene possibile".