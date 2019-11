Costa Crociere: con Flixbus partnership per facilitare collegamenti (2)

(Adnkronos) - Negli ultimi anni, FlixBus ha creato la rete di collegamenti di autobus a lunga percorrenza più estesa d’Europa, con oltre 400mila collegamenti al giorno verso tutte le sue destinazioni in 30 Paesi. Lavorando in partnership con FlixBus, Costa Crociere moltiplica le opzioni per i trasferimenti 'casa-nave' con offerte nuove e convenienti, grazie a una rete che offre già molte fermate nelle città portuali. In questo modo anche chi non ha la macchina, o sceglie di non mettersi alla guida per evitare code di traffico in autostrada e in città, potrà raggiungere la nave con la massima comodità.

"Siamo davvero entusiasti di questa nuova partnership, unica nel nostro settore, che renderà le vacanze Costa ancora più accessibili. Per noi è importante perché offre ai nostri ospiti un servizio comodo e smart per iniziare la crociera nel migliore dei modi", commenta Mario Alovisi, Vice President Revenue Management, Itinerary & Transportation Costa Crociere.

Da sempre, rileva Pietro Polonini, Head of Global Sales at FlixBus, "la missione di FlixBus è stata quella di consentire a tutti di viaggiare per il mondo in modo comodo e conveniente. Creare reti di collegamenti tra i diversi mezzi di trasporto è fondamentale per trasformare questa missione in realtà. La collaborazione commerciale con Costa Crociere è un ulteriore passo nell'offrire ai viaggiatori ancora più opzioni di viaggio".