Sicilia: in marcia da Catania a Palermo per dire 'no' al cancro

Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - Ha percorso a piedi 240 chilometri da Viagrande, sulle pendici dell'Etna, fino a Palermo per dire 'no' al cancro. Il 'camminatore' Rosario Sicali ha concluso la sua 'marcia contro il cancro', iniziativa dell'associazione Sos Donna, gemellata con l'associazione Serena a Palermo. Sei giorni di camminata - partenza il 21 novembre dall'Istituto oncologico del Mediterraneo della cittadina catanese, arrivo il 27 al dipartimento Oncologico de 'La Maddalena' di Palermo - per portare un messaggio di solidarietà alle donne affette da tumore al seno e sensibilizzare alla prevenzione.

Sicali, 49 anni, impiegato nel settore alberghiero, ha percorso in media 40 chilometri al giorno, tutti su strade statali, iniziando la sua camminata alle 7 del mattino e fermandosi al tramonto. "Avevo già fatto viaggi a piedi più brevi intorno all'Etna, o da Catania a Messina - dice - ma questa volta ho voluto spingermi più lontano, cercando una motivazione più profonda che andasse oltre la semplice camminata. È stato davvero emozionante ascoltare le testimonianze delle donne che hanno combattuto e combattono il tumore al seno, mi ha gratificato più della stessa traversata. La mia idea è di tornare all'importanza delle cose semplici, come camminare, appunto".