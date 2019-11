Bosch: Fiom, Governo convochi management europeo (2)

(Adnkronos) - Per affrontare la crisi del settore automotive e del diesel e per salvaguardare l’occupazione dello stabilimento di Bari, sottolinea De Palma, "sono state individuate con le organizzazioni sindacali in questi anni le azioni di difesa con gli ammortizzatori sociali straordinari e la solidarietà tra altri stabilimenti italiani. Tutte le azioni, ha confermato l’azienda, messe in atto per la riconversione produttiva ad oggi non riusciranno a saturate gli attuali livelli occupazionali".

I lavoratori dello stabilimento, aggiunge De Palma, "hanno pagato già un prezzo alto ed il rischio al 2022 è di un disastroso andamento industriale e occupazionale visto il crollo dell’automotive al -9 % di produzione a cui si aggiunge la discesa del diesel".

La Fiom, rileva, "ha chiesto che ci sia un confronto strategico per l’occupazione dei lavoratori di Bari ed il Governo ha chiesto al gruppo di avere un confronto con il management europeo. E la Regione Puglia si è impegnata a garantire interventi per la formazione".