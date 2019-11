Palermo: M5S alla Regione 'tavolo per sbloccare 44 mln per cantiere navale'

Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - "Il rilancio dei cantieri navali di Palermo passa dai 39 milioni di euro già stanziati con delibera Cipe, dagli 81 in arrivo dal Ministero e da un ulteriore capitolo di 44 milioni ad oggi di competenza regionale che però vanno sbloccati". Ne è convinto il M5S che, tramite il vice presidente alla Camera Adriano Varrica, ha scritto all’assessore alle Attività produttive della Regione siciliana Girolamo Turano chiedendo "la disponibilità della Regione a partecipare ad un tavolo di lavoro con l’Autorità portuale". Un progetto, quello del rilancio del cantiere navale, che, sottolinea Varrica tendendo la mano al governo Musumeci, "deve vederci tutti dalla stessa parte".

"Porterà effetti benefici dal punto di vista occupazionale e produttivo, rilanciando il ruolo della Sicilia nella cantieristica del Mediterraneo" aggiunge. Da qui la richiesta della "disponibilità della Regione a partecipare ad un tavolo di lavoro con l’Autorità portuale per pianificare gli interventi sui bacini di carenaggio di proprietà regionale, coerentemente col progetto di rilancio già in essere" e di "trasferire la competenza di tali interventi e dei 44 milioni di euro previsti dal Patto per il sud all’Autorità portuale, elaborando anche soluzioni che possano garantire un ristoro alla Regione per la quale, ad oggi, questi bacini hanno solo rappresentato un problema irrisolto visti i contenziosi in essere".