Innovazione: Pisano, 'essenziale collaborazione con Paesi che eccellono in know how' (2)

(Adnkronos) - Partner del progetto Torino City Lab, Intesa Sanpaolo Innovation Center, il cui presidente Maurizio Montagnese ha rimarcato come da tempo il Gruppo attraverso il suo Innovation Center consideri Israele un provider tecnologico fondamentale sia per l’innovazione interna, sia per la crescita dei propri clienti. La collaborazione tra Torino e la Israel Innovation Authority, ha evidenziato, va esattamente in questa direzione, favorendo il rafforzamento dell’ecosistema che sta crescendo intorno al progetto Techstars.

Per Israel Innovation Authority, a siglate l’intesa il presidente, Ami Appelbaum che si e’ detto convinto che "la collaborazione tra l'innovativo ecosistema tecnologico israeliano e le aziende e le startup italiane possa essere la forza trainante del reciproco successo di entrambe le economie. Speriamo che questo evento a Torino sia il primo di una nuova serie di eventi incentrati sulla creazione di nuove opportunità di collaborazione tra l'ecosistema israeliano e quello italiano", ha concluso.