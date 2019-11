Innovazione: Pisano, 'essenziale collaborazione con Paesi che eccellono in know how'

Torino, 28 nov. (Adnkronos) - "L’innovazione si basa anche sullo scambio di competenze e nuove strategie a supporto dell’ecosistema locale delle start-up. La collaborazione con Paesi che eccellono in know how e progettualità sono essenziali per la crescita del nostro Paese". Così il ministro all’Innovazione Paola Pisano, intervenuta oggi alla sigla del patto per la collaborazione strategica tra Torino City Lab e la Israel Innovation Authority (Iia) che ha l’obiettivo di rafforzare e promuovere lo sviluppo di progetti innovativi tra le start-up israeliane high-tech le aziende corporate italiane e internazionali appartenenti al network di Torino City Lab.

"E’ importante riuscire a portare all’interno del nostro territorio - ha aggiunto Pisano - l’innovazione di Israele ma anche riuscire ad andare in Israele per far crescere le nostre start up", ha aggiunto Pisano sottolineando che "è un accordo di bilanciamento dei due paesi dal punto di vista tecnologico".