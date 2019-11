Ue: Gros-Pietro, 'da Mes non vedo minacce, è meccanismo utile'**

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Credo che il meccanismo di stabilità sia utile per la costruzione europea e per i partecipanti e non vedo particolari minacce". Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine dell’evento organizzato dalla Luiss Business School ‘The italian banking conference 2019’. Si tratta, ha aggiunto, "di una discussione che ha implicazioni tecniche e che ha dato spazio a posizioni politiche. Noi siamo operatori e quando si parla di investimenti in titoli di Stato parliamo sempre di un buon investimento che continueremo a fare. Non pensiamo – ha concluso Gros-Pietro – di rivedere la nostra politica di investimenti, sono garanzia di liquidità".