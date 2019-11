Ex Ilva: Gros-Pietro, 'contiamo che progetto vada avanti, noi lo sosteniamo'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - "Speriamo e contiamo che il progetto vada avanti. Noi possiamo solo sostenerlo. I modi li vedremo quando ce lo presenteranno". Così Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo, a margine dell’evento ‘The Italian banking conference 2019’ organizzato dalla Luiss Business School, nel commentare la vicenda ex Ilva.

"Noi siamo già dentro Arcelor Mittal come creditore e come azionista - ha aggiunto - e siamo entrati in un momento in cui ci sembrava necessario il passaggio dal commissariamento a una situazione di sviluppo. Noi siamo una banca che aiuta il sistema produttivo, per cui siamo entrati nel progetto", ha detto ancora Gros-Pietro.