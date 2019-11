Mafia: Messina Denaro in ospedale a Messina? Fatto test Dna ma era falso allarme

Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - Momenti di tensione questa mattina all'ospedale Bonino Pulejo di Messina dove per qualche ora si è pensato che tra i pazienti ci fosse anche il boss latitante Matteo Messina Denaro. La Procura ha subito inviato i militari del nuclei speciali per prelevare un campione di Dna dall'uomo e verificare se si trattava davvero del capomafia, come riportano alcuni siti. Ma non era lui. A segnalare la presenza dell'uomo, che aveva avuto tempo fa un ictus, sono stati gli infermieri che erano convinti si trattasse di Messina Denaro. Dopo l'allarme è scattata la procedura di emergenza con la chiusura degli ingessi e delle uscite.

I carabinieri al loro arrivo hanno cercato un paziente ricoverato originario di Castelvetrano (Trapani), paese di origine del boss Messina Denaro.