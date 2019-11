Ghana: Eni presente dal 2009, in 2018 avviati progetti educazione e accesso acqua /scheda (2)

(Adnkronos) - Nel corso del 2018 sono stati avviati progetti in ambito di educazione primaria, waste management ed accesso all’acqua nell’area occidentale del Paese. In particolare è stato realizzato un pozzo con un sistema di trattamento e purificazione dell’acqua e di distribuzione per circa 5.000 abitanti nelle comunità di Bakanta, Krisan e Sanzule.

Nell’ambito della partnership con United Nations Development Programme, è in corso di definizione un programma di attività con l’obiettivo di raggiungere una riduzione di emissioni di CO2 nel medio periodo attraverso iniziative di contrasto alla deforestazione, accesso all’energia e programmi di efficienza energetica.