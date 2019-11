Ghana: Eni presente dal 2009, in 2018 avviati progetti educazione e accesso acqua /scheda

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - In Ghana l'Eni è presente dal 2009 nell'exploration & production. L'attività del gruppo petrolifero italiano è concentrato nell’offshore profondo del Paese su di una superficie sviluppata e non sviluppata di 1.353 chilometri quadrati (579 chilometri quadrati in quota Eni). Il Cane a sei zampe è operatore con una quota del 44,44% del permesso Offshore Cape Three Points (Octp), regolato da un accordo di concessione e con una quota del 42,47% nella licenza esplorativa offshore Cape Three Points Block 4.

La produzione dell’anno è stata di 18 mila boe/giorno in quota Eni fornita dal progetto operato Octp. Nel corso del 2018 è stata avviata la produzione di gas non associato nell’ambito del progetto Octp. Il gas prodotto è inviato ad un impianto di trattamento onshore per essere immesso nella rete del Paese. L’Octp è l’unico progetto di sviluppo di gas non associato in acque profonde interamente dedicato al mercato domestico nell’Africa Sub-Sahariana e garantirà al Ghana 15 anni di forniture affidabili di gas ad un prezzo competitivo, dando un contributo sostanziale all’accesso all’energia e allo sviluppo economico del Paese. Il progetto è stato sviluppato in conformità ai requisiti più stringenti in materia ambientale, zero gas flaring e reiniezione dell’acqua prodotta.

Ma non solo. Eni in Ghana è impegnato anche in progetti volti a migliorare le condizioni di vita della popolazione nel Paese, con iniziative in ambito di formazione, diversificazione economica, accesso all’acqua e servizi sanitari.