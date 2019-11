Nomine: archiviate controllate Cdp partita si sposta su Agenzie e Autorità (2)

(Adnkronos) - Il confronto politico nel governo a proposito delle Authority va comunque visto nel complesso visto che anche l'attuale Garante della Privacy, Antonello Soro, opera in prorogatio: in pole per la successione, sempre secondo indiscrezioni, ci sarebbe Oreste Pollicino, bocconiano professore di diritto costituzionale e di diritto dei media nell'ateneo milanese, esperto legale del settore dati per alcuni ministeri tra cui quello della Giustizia. Per la presidenza del Garante era circolato prima della pausa estiva anche il nome dell'avvocato Guido Scorza, già componente del team per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

All'Agenzia delle Dogane, secondo indiscrezioni, potrebbe essere confermato l'attuale direttore Benedetto Mineo mentre all'Agenzia del Demanio si parla di un cambio della guardia che vedrebbe tra i favoriti Alessandra Dal Verme, che è attualmente alla Ragioneria dello Stato. Tuttavia i giochi sono ancora aperti.

Tutte indicazioni che saranno pero' solo un assaggio della partita più grossa che si giocherà il prossimo anno per il rinnovo dei vertici delle big partecipate dallo Stato. Nel 'menu' delle grandi partecipate figurano Eni, Enel, Leonardo, Terna, Poste e Enav che, in primavera, scadranno con l’approvazione del bilancio 2019.