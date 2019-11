Nomine: archiviate controllate Cdp partita si sposta su Agenzie e Autorità

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Archiviata la partita delle nomine delle controllate Cdp, il faro si sposta su altri incarichi da rinnovare, da quelli delle agenzie fiscali - dove alle Entrate sembra praticamente certo il ritorno alla direzione di Ernesto Maria Ruffini - a quelli delle Autorità indipendenti i cui vertici già in proroga sono in scadenza a fine anno.

Il nodo che sembra più difficile da sciogliere sembra riguardi l'Authority per le comunicazioni dove, secondo gli ultimi rumors, avrebbe delle chance di approdare al vertice Emilio Carelli, parlamentare M5S, già direttore di Tg il cui nome era arrivato nel toto-ministri come titolare della Cultura al tempo del governo giallo-verde. Più probabile l'arrivo in Consiglio dell'ex sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli (Pd), eletto alla Camera nell'attuale legislatura, il cui nome era circolato nei mesi scorsi per la presidenza.