Giornalisti: Ordine Sicilia archivia procedimento disciplinare per Viviano

Palermo, 28 nov. (Adnkronos) - L'Ordine dei giornalisti di Sicilia ha archiviato il procedimento disciplinare a carico del giornalista Francesco Viviano, che era stato condannato per un articolo del 2010 sull'inchiesta della Procura di Trani sul "caso Rai-Agcom" pubblicato da Repubblica. Per i giudici Viviano avrebbe sottratto dei documenti dagli uffici giudiziari di Trani. Anche se il cronista di Repubblica, oggi in pensione, ha sempre negato. L'ordine scrive nell'archiviazione "Viviano ha esercitato il diritto/dovere di cronaca nell'esclusivo interesse collettivo e senza danneggiare o diffamare persone".