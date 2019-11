Ex Iva: Patuanelli, 'bene orizzonte 20 dicembre per capire se c’è una possibilità'

Roma, 28 nov. (Adnkronos) - Avere fino al 20 dicembre "è abbastanza per capire se c’è un percorso da fare insieme, poi magari sarà necessario avere un tempo un po’ più lungo, però da subito capiremo se quella possibilità c’è o meno". Così il ministro per lo Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli sulla crisi della ex Ilva.